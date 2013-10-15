У метро хочуть транслювати звуки природи і спокійну музику

Київський метрополітен хочуть зробити не тільки найбільш зручним і безпечним видом транспорту, але і позитивним. У підземці розглядають можливість транслювати релаксуючу музику і навіть звуки природи, пишуть "Вести".

Надихаються досвідом Баку, де після прибуття на станцію грає певна мелодія, і Москви, в підземці якої на Новий рік лунали «зимові звуки» - скрип снігу, виття хуртовини і вітру.

«Наші фахівці вже протестували звуки природи (спів птахів, шум лісу, дзюрчання струмка) на ескалаторних переходах. Однак експеримент був не дуже вдалим. Шуми самого метро перебивали і спотворювали звуки. Не скрізь була потрібна акустика або аудіотехніка . Якщо дзюрчання струмка більш-менш було чутно, то спів птаха перетворювався на какофонію», - розповіла прес-секретар київського метро Наталія Шумак. Зараз на підприємстві хочуть повторити експеримент на платформах.

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У метрополітені запевняють, що відкриті до всіх креативних пропозицій від киян (тел. «гарячої лінії» 537-55-05).

«До музики є певні вимоги: вона повинна бути інструментальної, без слів, спокійною. Не можна перевантажувати слух пасажирів, адже в метро і так повно своїх звуків», - говорить Шумак.

До речі, ще наприкінці минулого року на ескалаторах грала музика. Однак після листа «Української ліги авторських і суміжних прав» з вимогою дотримуватися авторського права довелося її прибрати. Зараз з динаміків звучить тільки службова інформація та рекомендації для пасажирів.