У київських маршрутках проїзд може подорожчати до 5 гривень

У столиці назріває підвищення цін на проїзд не тільки в метро та комунальному транспорті, а й у маршрутках, пишуть "Вести".

Перевізники вирішили, що якщо з впровадженням єдиного квитка в Києві подорожчають автобуси, тролейбуси, трамваї і метро, то і вони можуть підняти ціни до 4 грн (замість нинішніх 2,5 грн) і до 5 грн (замість 3 грн). Експерти вважають: маршрутки залишаться без пасажирів і почнуть зникати з київських вулиць.

Покриють збитки

Підвищити ціни перевізники збираються вже з січня, як тільки запрацює електронний квиток. «Коли проїзд у комунальному транспорті коштуватиме 5 грн за 75 хвилин, маршрутникам більше не доведеться утримувати ціни в страху втратити пасажира. Можна буде встановити економічно обгрунтований тариф 4 грн для тих, хто зараз возить за 2,5 грн, і 5 грн для тих, хто їздить за 3 грн. Це нормальна ціна для того, щоб перевізник міг покрити витрати на ремонт, паливо, зарплати та й ще й розвиватися», - сказав нам голова Асоціації перевізників Києва Валерій Липецький. Висока ціна, за його словами, не відлякає пасажирів. «Зараз у наших перевізників середня довжина маршруту - 15-18 км, а у комунального транспорту - в середньому 10 км. Тобто, щоб дістатися в точку Б, пасажиру потрібно буде робити пересадку і витрачати ті ж 5 грн, які він витратить у маршрутці без пересадок», - вважає Липецький.

Можуть втратити пасажирів

Експерти іншої думки. Вони кажуть, що з підвищенням тарифів у маршрутках цей вид транспорту може позбутися пасажирів, які використовували бусики для під'їзду до метро. «Люди будуть більш ретельно підходити до прорахунку маршруту. Наприклад, якщо мешканець Троєщини щодня їздить до метро на Петрівку і далі їде метро, то він краще купить проїзний на місяць на необмежену кількість поїздок. А ось ті, кому пощастило мати поряд маршрутку, яка їздить на велику відстань, можуть скористатися нею - не доведеться робити пересадки», - каже колишній заступник начальника главку транспорту Петро Костенко.

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Заборони не буде

Влада вважає, що з введенням єдиного квитка маршрутки практично зникнуть. «На магістралях буде їздити комфортний комунальний транспорт. Людям краще їздити в просторих салонах, ніж в тісних бусиках. Маршрутки будуть підвозити до метро і їздити в спальних районах. У них теж буде єдиний квиток і валідатори. Але ми поки цього не вимагаємо від перевізників, тому що до кінця 2014 року їх стане набагато менше. А от щодо підвищення тарифів, поки до нас не зверталися. Звернуться - забороняти не будемо», - говорить директор департаменту транспорту Євген Водовозов.

Інший розрахунок

Київська влада з нового року перегляне відносини з транспортниками. «Тепер «Київпастранс» і метрополітен порахують вартість своїх послуг. Приміром, один вагоно-кілометр в метро обійдеться в 20,1 грн. Те ж саме буде з машино-кілометрами на наземному транспорті. Мерія буде замовляти послуги і оплачувати їх. Інакше їм грошей не вистачає, вони беруть кредити, а потім їх рахунки виявляються заарештованими. Пільговиків оплачувати будемо за кількістю поїздок. Зараз пенсіонери користуються карткою киянина, і перевезення пільговиків скоротилися в чотири рази», - розповів заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.