До річниці УПА розпочався концерт на Михайлівській площі

На столичній Михайлівській площі розпочався концерт з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та 71-ї річниці створення Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, колона прихильників ВО «Свобода» пройшла маршем від парку імені Тараса Шевченка, де відбувся мітинг, вулицями Богдана Хмельницького, Хрещатик, Михайлівська до Михайлівської площі, на якій встановлено сцену для концерту.

Два 30-метрових стяги, з якими йшли учасники акції, - червоно-чорний прапор УПА і Державний прапор України, принесли до Михайлівського золотоверхого собору.