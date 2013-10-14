У парку ім. Шевченка збираються учасники Маршу УПА

У столичному парку ім. Шевченка біля пам'ятника Кобзарю збираються прихильники “Свободи” для відзначення Покрови та 71-ї річниці Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники маршу, який має розпочатися о 16.00, тримають державні прапори, партійні прапори та червоно-чорні прапори УПА.

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Наразі біля місця події перебувають близько 1 тис. активістів “Свободи”.

Як повідомлялося, організатори заходу, подаючи заявку на його проведення до КМДА, зазначали, що орієнтовно у заході візьмуть участь 15 тис. осіб.

Очікується, що учасники маршу на честь УПА вимагатимуть визнати діяльність ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою, повернути звання Героя України Степану Бандері і Роману Шухевичу, а також оголосити 14 жовтня національним святом - Днем створення УПА.