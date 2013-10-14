Реалізація нового Генплану Києва обійдеться у півтрильйона гривень

Про це повідомив начальник комунальної організації «Інститут Генерального плану м. Києва» Сергій Броневицький.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у понеділок він, зокрема, сказав: «Щодо вартості тих заходів, які закладено у Генплані на найближчі 15-20 років (це житлове будівництво, будівництво об'єктів інфраструктури, дошкільних закладів, шкіл, об'єктів освіти, об'єктів транспорту, тобто весь комплекс детального розвитку міста), – це 500 млрд грн, вартість реалізації на найближчі 15-20 років».

Читайте також: У Києві планують запустити «легке» метро

«Я вважаю, що це достатньо реальна цифра. Тому що, по-перше, якщо ми розіб'ємо цю суму на 15-20 років – це набагато менша цифра. По-друге, 70-80% цієї суми – це інвестиційні кошти», - додав він.

При цьому Броневицький відзначив, що для реалізації заходів, передбачених Генпланом, не обійтися і без підтримки держави.

«Хоча, без сумніву, ми не обійдемося без підтримки держбюджету. Такі об'єкти, як мости, тунелі, метрополітен, будуватимуться за рахунок держпідтримки і держбюджету», - сказав він.

Броневицький повідомив, що вартість розробки Генплану обійшлася місту порівняно недорого – 19,6 млн грн.

«Кошторисна вартість розробки Генерального плану становить 19,6 млн грн. Для порівняння я можу сказати: зараз починається розробка Генерального плану Москви, і лише на концепцію плану було витрачено 10 млн дол. І 2 млн дол. на розробку генплану загалом», - сказав Броневицький.

За його даними, попередній Генплан Києва, який розраховувався до 2020 року, коштував близько 50 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Архітектурно-містобудівна рада підтримала і рекомендувала передати на експертизу проект Генерального плану Києва.

Раніше на шести консультативних засіданнях містобудівної ради професійно розглядалися усі розділи проекту Генплану, робота над яким тривала понад чотири роки. З урахуванням рекомендацій і зауважень, висловлених на засіданнях і в рецензії провідного містобудівного інституту «Діпромісто», документ допрацьовано.

Після експертизи проект Генплану буде передано до Київради, де його після вивчення в депутатських комісіях винесуть на сесію для затвердження.

Раніше голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляв, що Генеральний план столиці буде затверджено не пізніше I кварталу 2014 року.