Аеропорт «Бориспіль» перетворить пасажирський термінал F на вантажний

Керівництво найбільшого в Україні Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прийняло рішення про перетворення пасажирського терміналу «F» на вантажний термінал, повідомив гендиректор «Борисполя» Олексій Кочанов.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, він, зокрема, сказав: «В рамках реалізації Концепції розвитку єдиного вантажного комплексу «Бориспіль» розглядає можливість використання терміналу "F" як одного з основних об'єктів оновленої інфраструктури».

Качанов додав, що в перспективі очікується збільшення обсягів вантажних авіаперевезень, що обумовлено залученням нових авіакомпаній.

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«Термінал "F" має безліч переваг. Зокрема, можливість організації «під одним дахом» вантажного бізнес-центру, зон проходження формальностей при обслуговуванні вантажу, забезпечення складських приміщень, близьке розташування до існуючого вантажного терміналу, наявність вантажного перону і можливість розширення транспортного вузла, дадуть змогу організувати ефективну схему роботи з обслуговування вантажів», - зазначив гендиректор.

Таким чином, у рамках розробленої в аеропорту концепції передбачається, що на першому поверсі терміналу "F" буде облаштовано зону експорту/імпорту, а також трирівневу систему стелажів і митну зону. На другому поверсі розмістяться офісні приміщення, приміщення для обслуговування персоналу, а також дворівнева система стелажів.

Як повідомляв УНІАН, вантажні перевезення через відкритий у 2010 році пасажирський термінал "F" у державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" можуть розпочатися з наступного року.

Довідка УНІАН. Термінал «F» було відкрито 21 вересня 2010 року, його пропускна спроможність становить 900 пасажирів на годину на виліт і 900 – на приліт.

Раніше планувалося, що термінал «F» використовуватиметься для обслуговування лоукост-авіакомпаній, а «B» - для внутрішніх рейсів. Авіакомпанія МАУ перейшла в термінал «F» восени 2010 року і здійснювала звідти міжнародні рейси. Внутрішні рейси виконуються з терміналу «B», який розташований поряд з терміналом «F».

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» більш як 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення за більш як 100 напрямами.

Технічні можливості аеропорту дають змогу приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року, зокрема в умовах обмеженої видимості і в складних погодних умовах.