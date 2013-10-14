Столична ДАІ за вихідні спіймала 85 п’яних водіїв
12:06, 14 жовтня 2013Київ
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Усього зафіксовано 1242 порушення
Тест на алкоголь не пройшли 85 водіїв
У Києві за минулі вихідні інспектори ДАІ затримали 85 водіїв у стані алкогольного сп’яніння.
Про це УНІАН повідомили у столичному управлінні Державтоінспекції.
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Загалом впродовж 12-13 жовтня співробітники ДАІ зафіксували в Києві 1 тис. 242 порушення правил дорожнього руху. Одним з найбільш розповсюджених залишається перевищення швидкості - 645 відхилень від правил.
За вихідні в столиці зареєстровано 6 ДТП, в яких одна людина загинула та 6 отримали травми.
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