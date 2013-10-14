Столична ДАІ за вихідні спіймала 85 п’яних водіїв

У Києві за минулі вихідні інспектори ДАІ затримали 85 водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Про це УНІАН повідомили у столичному управлінні Державтоінспекції.

На тему: ВР відмовилася карати п'яних винуватців ДТП пожиттєвим позбавленням прав

Загалом впродовж 12-13 жовтня співробітники ДАІ зафіксували в Києві 1 тис. 242 порушення правил дорожнього руху. Одним з найбільш розповсюджених залишається перевищення швидкості - 645 відхилень від правил.

За вихідні в столиці зареєстровано 6 ДТП, в яких одна людина загинула та 6 отримали травми.