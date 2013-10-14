Київський фунікулер відкриють після ремонту з новим дизайном (фото)

У вівторок в Києві після місячного ремонту знову відкривають фунікулер. Зараз тут повним ходом йде заміна інформаційних покажчиків - навігації. Здивує киян і новий колір вагонів транспорту з тросової тягою, пише "Взгляд".

Позначення входу в фунікулер тепер стало помітнішим. На синій табличці прописали режим роботи: у будні з 7:00 до 22:00, у вихідні та свята - з 8:00 до 23:00, поруч розмістили наклейки, що повідомляють, що тут дозволено провозити велосипеди і фотографувати. Розробляв проект навігації дизайнер Ігор Скляревський, відомий по роботі над покажчиками для столичного метро.

Нові таблички з'явилися і біля кас: тут інформація з якого боку заходити на посадку, вартість проїзду, нове оформлення правил поведінки. «Раніше їх ніхто не читав, тому що це був текст, набраний дрібними літерами, тепер 2/3 площі плаката займають наочні малюнки», - розповідає дизайнер.

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Ще одне оновлення - двосторонні стенди, які планують поставити біля входів на станцій. Тут будуть довідки про київські пам'ятки. З'явиться у фунікулера і новий логотип: дві криві, що символізують дві колії, які розходяться там, де роз'їжджаються вагони. «Логотип на вагонах розмістимо пізніше, поки йде фарбування», - пояснює головний інженер фунікулера Микола, фарбуючи сходи в червоний.

Нове оформлення отримали вагони: вони тепер не блакитного кольору, а темно-сині внизу і білі зверху. Такі, якими були в 1960- 19070 -х. Крім того, транспорту замінили колеса і гальмову систему.