Ленінградська площа може стати трирівневою до 2016 року

Наступного року київська влада збирається розпочати будівництво відразу декількох розв'язок (на Шулявці та біля площі Шевченка), серед них - Ленінградська площа, пишуть "Вести".

«Роботи передбачені в планах Києва на 2014 рік», - сказав заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий. Нова розв'язка, впевнені у мерії, у два рази збільшить пропускну спроможність площі і повністю позбавить її від заторів.

Приберуть світлофори

Зараз же це одне з найбільш закупорених місць у місті за величезного потоку машин і великої кількості світлофорів. За словами експерта з транспорту Богдана Аганіна, схожа ситуація була на Московській площі, але її вирішили - побудували розв'язку. «Там теж сходилися потоки. Але завдяки тому, що їх розвели на різні рівні, замість 20-30 хвилин простоювання у заторах, водії змогли проїжджати це місце буквально миттєво. Те саме буде і на Ленінградці», - говорить він. Директор інституту «Київдормістпроект» Володимир Воробйов обіцяє, що розв'язка дозволить забезпечити безперервний рух на площі. «Для цього приберемо всі світлофори (залишаться тільки на вулиці Празькій і на пр. Миру) і забезпечимо по дві смуги для транспорту в кожному напрямку. Розв'язка буде трирівневої (першу таку побудували біля мосту Патона. - Ред.) З тунелем. Вона допоможе надовго забути про затори», - сказав нам Володимир Воробйов.

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Кому зручно

Нова розв'язка полегшить життя водіям, які їдуть з Троєщини, Лісового у бік Позняків і Харківського - їм не доведеться стояти на світлофорах. А також швидше добиратимуться ті, кому потрібно до метро «Чернігівська», «Лісова».

Будівництво обійдеться у 600-700 млн грн. У мерії кажуть, що при хорошому фінансуванні, роботи можуть закінчити за два роки. Шукати гроші будуть не тільки в міському бюджеті - планують залучати також інвесторів.