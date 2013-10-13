У Києві все ще не працюють шість котелень

У Києві з 248 котелень працюють 242.

Про це розповіли у прес -службі Міністерства регіонального розвитку, пишуть "Вести".

Станом на сьогоднішній ранок у Києві опалюється 10 тис. 755 житлових будинків , або 98,92%, і 100% закладів соціальної сфери.

За останню добу в Україні запущені в роботу ще 11 котелень. На сьогодні з 24 тис. 686 котелень працюють 24 тис. 645, або 99,83 %.

25 вересня розпочався опалювальний сезон у Хмельницькому, а з 26 вересня у Вінниці. Опалення включили в лікувально-профілактичних установах, дошкільних, шкільних закладах міста, незалежно від форм власності .

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"Вести" писали про те, як кияни рятуються від холоду. За 100 грн через Інтернет можна купити медальйон на бензині, він нагрівається до 50-60 градусів за пару хвилин. Його можна покласти в рукавицю, кишеню.

Кому не вистачає сонця, пропонують замінник у банку за 200 грн. Лампа на сонячній батарейці, випромінює м'яке помаранчеве світло.