У центральній частині Києва у понеділок можливі ускладнення руху

У понеділок, 14 жовтня, рух у центральній частині Києва може бути ускладнений у зв'язку з проведенням політичної акції представниками ВО «Свобода». Про це повідомляє Департамент громадських комунікацій Київської міської держадміністрації.

Київська міська держадміністрація приносить жителям вибачення за тимчасові незручності і радить киянам та гостям міста по можливості обмежити пересування центром столиці, обираючи інші маршрути.

Читайте також: Рибак: свободівці не мали права приносити у Верховну Раду банер про УПА

Як повідомили в департаменті громадських комунікацій, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» подало заявку на проведення 14 жовтня масової акції, присвяченої святу Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та 71-й річниці створення Української Повстанської Армії.

За інформацією організаторів, початок акції заплановано на 15:00. Учасники мітингу, який відбудеться біля пам'ятника Тарасу Шевченку, планують рушити маршем за таким маршрутом: парк Шевченка – вул. Володимирська – вул. Б. Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Михайлівська – Михайлівська площа. На завершення – на Михайлівській площі заплановано проведення концерту, який триватиме до 22:00.