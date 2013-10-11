Посадовця Палацу спорту, з вини якого загинув журналіст, засудили до 5 років

Рішенням Печерського райсуду Києва начальнику відділу підготовки заходів Палацу спорту, з вини якого у листопаді минулого року загинув спортивний журналіст Юрій Данилов, засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Печерського району міста Києва.

Посадовця визнано винним за ч. 2 ст. 272 КК України – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини.

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Крім того, суд позбавив засудженого права обіймати посади на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, пов'язаних з безпекою виробництва строком на 2 роки.

Як зазначається, встановлено, що причиною нещасного випадку стало грубе порушення вказаним службовцем інструкції з дотримання безпеки при виконанні демонтажних робіт.

Зокрема, не пересвідчившись у відсутності в залі сторонніх людей, начальник відділу наказав підлеглим розпочати роботи з встановлення сцени для концерту. Під час демонтажу цього обладнання утворився технологічний отвір шириною близько одного метра, у який і впав журналіст. Від отриманих травм Данилов загинув на місці.

Трагічний випадок стався 11 листопада 2012 року після закінчення хокейного матчу Україна-Польща, який висвітлював загиблий.