Кияни у 2012 році отримали подарунків і спадку майже на мільярд

Жителі Києва в рамках декларативної кампанії 2013 року задекларували подарунки і спадок, одержані в 2012 році, на загальну суму 916 млн. грн., повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

Як відзначили у прес-службі, дохід у вигляді подарунка або спадку, згідно з нормам и Податкового кодексу, підлягає декларуванню і оподатковується за нульовою ставкою, якщо спадок одержують спадкоємці першого ступеня (діти, батьки, брати і сестри) і за ставкою 5%, якщо спадок одержують не члени сім'ї.

«За результатами кампанії декларування від подарунків і спадку до бюджету перераховано 27 млн. грн податку на доходи фізичних осіб», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, жителі Києва в рамках декларативної кампанії, проведеної в Україні з 1 січня по 1 травня 2013 року, подали 30 тис. декларацій про майновий стан і доходи і сплатили до бюджету 317,4 млн. грн податків з доходів, одержаних у 2012 році.