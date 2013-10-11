ЗМІ: У київському метро з 2014 року не буде касирів

До введення нової системи оплати проїзду залишилося трохи більше двох місяців, але міське керівництво - не знає які нововведення чекатимуть на киян у громадському транспорті. Однак касирам метрополітену вже сказали шукати роботу - їх замінять автоматами, пише "Взгляд".

Нагадаємо, незабаром у столиці має з'явитися єдиний електронний квиток. Систему будуть вводити протягом 9 місяців - спочатку пустять талони зі штрихкодом замість жетонів в метро, ​​потім встановлять термокомпостери в наземному транспорті, а згодом - введуть електронний квиток.

Касири в паніці

«Вчора на планерці сказали, що будуть скорочувати практично всіх касирів. Коли почнуть, не повідомили: тобто сьогодні працюєш, а завтра скажуть "до побачення"», - скаржиться касир зі станції метро «Дарниця» Альбіна Вовкогон. «Ми зверталися в міськадміністрацію, але це нічого не дало. Це зовсім інша автоматика, аж до того, що метрополітен не матиме до оплати за проїзд ніякого відношення».

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У столичному метро за 2,5-3 тис. грн працюють близько 500 касирів. «Скорочення будуть, але не можна сказати, що звільнять всіх. Закрити каси неможливо, пасажири можуть отримати там консультацію», - повідомляє прес-секретар Київського метрополітену Наталія Шумак.

Влада не в курсі

Міські транспортні служби в один голос стверджують, що вони не знають, які нововведення очікують транспорт. Заступник директора «Київпастрансу» Сергій Литвинов сказав, що переоснащення буде, але що саме змінять - він не знає.

Рядові працівники наземного транспорту також в невіданні. «Ходять чутки, що на входах будуть турнікети. Але як їх ставити в старі ЛАЗи, які розсипаються на ходу, незрозуміло, - каже кондуктор 45-го автобуса Наталія Скорик. - Тобто турнікети будуть тільки в нових автобусах, а нових на весь Київ не вистачить. Ще розповідають, що встановлять електронні компостери, звільнять всіх кондукторів і наберуть багато контролерів».

Приблизно те ж саме кажуть і інші кондуктори, а деякі взагалі не вірять в реальність проекту. У Київському метрополітені і в «Київпастрансі» тим часом запевняють: всі деталі переоснащення транспорту знає інвестор - «Альфа Пей Термінал». Але в компанії «Взгляду» надавати інформацію відмовилися.