Південний міст частково перекриють на два дні
16:23, 11 жовтня 2013Київ
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Рух машин Південним мостом на вихідних буде обмежено
На вихідних в Києві частково обмежать рух по Південному мосту через ремонт деформаційного шову. У зв’язку з цим, з 8:00 12 жовтня до 22:00 13 жовтня рух автотранспорту на першій та другій смузі буде частково обмежено, повідомили у КМДА.
Роботи проводитимуться на естакадній частині біля станції метро «Видубичі» через Наддніпрянське шосе в напрямку вул. Саперно-Слобідської.
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У комунальній корпорації також попросили водіїв поставитися із розумінням до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.
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