Будівництво метро на Троєщину можуть відкласти

Будівництво четвертої гілки метро на Троєщину може не початися в листопаді, як планувалося, пише "Сегодня".

Днями російський Внешнеэкономбанк (ВЕБ) призупинив переговори про виділення кредиту на будівництво і висунув нові умови. Російська сторона вимагає додаткових гарантій від України у вигляді надання банку статусу міжнародної фінансової організації. «Такий статус дозволяє забезпечити необхідний рівень довгострокової підтримки кредитоспроможності фінансування КМДА з бюджету України для реалізації проекту та врахувати вимоги нормативно - правової бази банку в частині фінансування інвестиційних проектів за межами РФ», - йдеться в повідомленні банку. Чи давати ВЕБ такий статус, наша влада ще не вирішила.

Експерти. «Будівництво четвертої гілки метро - це дорогий проект. Він обійдеться місту більш ніж в 13 млрд грн. Тільки ділянку з Подолу на Троєщину - 4 млрд грн, - розповів «Сегодня» Олександр Сергієнко, директор аналітичного центру «Інститут міста». - Швидше за все, ВЕБ, знаючи про проблеми з київським бюджетом, який в останні роки не виконується, про що неодноразово заявляв голова КМДА, хоче отримати надійні гарантії щодо того, що вкладені кошти будуть йому повернено. А припинення переговорів свідчить про те, що реалізація цього проекту, швидше за все, буде відкладена на невизначений термін. Адже банк виграв конкурс на розробку схеми фінансування проекту будівництва четвертої гілки метро».

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КМДА. Заступник голови КМДА Михайло Костюк не бачить проблем у тому, що ВЕБ призупинив переговори. «Це робочий момент. Процес пошуку кредитів на будівництво четвертої гілки метро триває. Справа в тому, що обсяги необхідного фінансування настільки великі, що один банк його не потягне. Швидше за все, буде консорціум з декількох банків. Після всіх погоджувальних процедур буде оголошено конкурс і обраний варіант фінансування, в якому будуть мінімізовані всі ризики і фінансові навантаження для інвесторів», - розповів «Сегодня» Михайло Костюк.

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА заспокоюють: проблем виникнути не повинно. «Ми запланували розпочати будівництво четвертої гілки метро на Троєщину в цьому році і від цього не відмовилися. Все в силі. Крім росіян у цьому проекті виявили бажання брати участь українські приватні і держбанки. Остаточного рішення поки немає, процес проходить в режимі консультацій. Але я вас запевняю, що проект буде розпочато в цьому році, відразу ж після закінчення будівництва станції метро «Теремки», - запевнив Микола Поворозник, директор департаменту.