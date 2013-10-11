Водій спровокував ДТП на мосту і кидався з трубою на людей

У четвер ввечері в Києві на Дарницькому мосту в результаті лобового зіткнення постраждало три людини. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Як розповіли очевидці події - водій мікроавтобуса Nissan рухався назустріч руху по Дарницькому мосту. Якимось чином він проїхав "проти шерсті" практично весь шляхопровід, наприкінці ж якого відбулося лобове зіткнення з Toyota Avensis.

Читайте також: На Буковині п'яний водій врізався в групу підлітків: двоє загинули

На місце аварії прибуло кілька бригад "швидкої допомоги" , а також рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Насилу діставши з понівеченої Toyota жінку -водія і її пасажира, лікарі госпіталізували їх з важкими травмами.

Водій же Nissan, за словами очевидців, поводився неадекватно. Відразу після зіткнення, чоловік, що сидів за кермом мікроавтобуса, вийшов зі свого розбитого авто , подивився на все, що він накоїв, потім закрився в машині і ліг на заднє сидіння. Після того, як інспектори ДАІ і лікарі "швидкої допомоги" відкрили двері, водій кинувся на них з шматком труби.

Тільки після прибуття спеціальної медбригади водія вдалося заспокоїти і провести в машину "швидкої допомоги". Незабаром його також госпіталізували для обстеження. Як з'ясувалося, водій Nissan приїхав до Києва з Криму, щоб продати своє авто. Чи знаходився він під дією заборонених препаратів - належить з'ясувати слідчій групі.