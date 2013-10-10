Київські світлофори навчать реагувати на ситуацію на дорозі

У 2014-2015 роках більшість світлофорів стануть «розумними». Їх оснастять автоматизованою системою управління, яка зможе реагувати на ситуацію на дорозі - якщо треба затримати зелене світло. Цю ідею впроваджували при екс-мері Черновецькому. Але довести до розуму не вистачило грошей. Тепер збираються «вправити мізки» майже всім світлофорам, пишуть "Вести".

Збільшить швидкість

За словами заступника директора департаменту транспорту КМДА Івана Шпильового, в центрі працюють 120 таких світлофорів, тільки вони вже застаріли. Тепер до розумної системі підключать 650 світлофорів. З'являться вони на вулицях Хрещатик, Червоноармійська, Дегтярівська, бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, проспектах Перемоги, вулиці Теліги та ін.

«Ця система на 20% збільшить швидкість руху, на 12% знизить споживання палива, а значить, і скоротить викиди», - каже Шпильовий. На перехрестях встановлять 21 відеокамеру, з їх допомогою можна спостерігати ситуацію і при необхідності викликати ДАІ.

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Самі «розумні» світлофори модернізують. «Суть системи - створення «зеленої хвилі» для групи авто, які рухаються на крейсерській швидкості. На перехресті для них горить дозволяючий сигнал. І такий коридор створюється далі по ходу руху. Але нинішня система застаріла. Світлофори програмувались на основі даних, зібраних вручну. За кілька років ситуація на дорогах змінилася, і машин стало більше. Систему модернізують так, що вона буде відстежувати трафік в реальному часі і залежно від ситуації перемикати сигнал світлофора. Спеціальні датчики будуть зчитувати кількість транспорту, і визначати його тип (легковик тощо)», - розповіли нам в КП «Київдорсервіс».

На систему витратять 20 млн євро кредиту ЄБРР.

Краще стежити за ПДР

Експерт з перевезень Богдан Аганін каже, що без підтримки ДАІ система працювати не буде: «Треба домогтися швидкого реагування на проблеми ДАІ. Хтось заїхав на перехрестя, а там - затор. Якщо йому за це нічого не буде, то система тут не допоможе».