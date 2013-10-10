Відкриття станції метро "Теремки" знову перенесли (фото)
15:02, 10 жовтня 2013Київ
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На 6 листопада
Станція "Теремки" практично готова до відкриття / Фото : tov-tob.livejournal.com
Призначено чергову дату відкриття станції метро "Теремки", пишуть "Вести".
Заступник директора департаменту транспорту КМДА Іван Шпильовий сказав, що потяги тут підуть з 6 листопада - на День визволення Києва.
"Теремки" обіцяють відкрити до Дня визволення Києва / Фото : tov-tob.livejournal.com
Раніше влада обіцяла відкриття в середині жовтня.
Ще місяць тому в "Київметробуді" говорили, що станція готова приблизно на 90 %. Було закінчено всі оздоблювальні роботи, встановлено ліфт. Навіть сміття прибрали. Залишалося тільки змонтувати рейки в одному з тунелів і прокласти комунікації.
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Станція метро у процесі будівництва / Фото : tov-tob.livejournal.com
"Теремки" стануть 52-й станцією київського метро, не рахуючи заморожених станцій "Львівська брама" і "Теличка".
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