Відкриття станції метро "Теремки" знову перенесли (фото)

Призначено чергову дату відкриття станції метро "Теремки", пишуть "Вести".

Заступник директора департаменту транспорту КМДА Іван Шпильовий сказав, що потяги тут підуть з 6 листопада - на День визволення Києва.

Раніше влада обіцяла відкриття в середині жовтня.

Ще місяць тому в "Київметробуді" говорили, що станція готова приблизно на 90 %. Було закінчено всі оздоблювальні роботи, встановлено ліфт. Навіть сміття прибрали. Залишалося тільки змонтувати рейки в одному з тунелів і прокласти комунікації.

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"Теремки" стануть 52-й станцією київського метро, не рахуючи заморожених станцій "Львівська брама" і "Теличка".