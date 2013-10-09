Влада обіцяє понад сім тисяч нових місць для паркування

До 2015 року в столиці планують створити більше 7 тис. нових паркувальних місць.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказав перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий під час круглого столу за участю науковців та експертів з питань розвитку транспортного комплексу столиці.

Зокрема, як зазначив Шпильовий, до 2015 року планується організувати нові парковки загальною кількістю 7 240 машиномісць, із яких для 4 тис. 450 м/м будуть спеціально обладнані паркувальні майданчики та майданчики на відокремлених просторах, 2 тис. 130 м/м – парковки на проїжджій частині та для 660 м/м будуть облаштовані екопарковки. Також передбачено встановлення 1500 обмежувальних стовпчиків у місцях заборони паркування, додав він.

На тему: У Києві нарахували понад 150 незаконних парковок

Шпильовий також підкреслив, що голова Київської міської державної адміністрації доручив створити перехоплюючі паркінги на основних в’їздах у столицю, зокрема, на Овруцькому, Ковельському, Харківському, Чернігівському, Житомирському, Одеському та Дніпропетровському напрямках.

Наразі, за його словами, завершено роботи з облаштування перехоплюючого паркувального майданчика біля станції метро «Іподром» загальною місткістю 205 машиномісць, а невдовзі відбудеться відкриття такого паркінгу біля новозбудованої станції «Теремки».

Разом з тим він зазначив, що розвиток паркувального простору столиці та залучення інвесторів для будівництва багатоповерхових паркінгів стримує відсутність в законодавстві України адміністративної відповідальності за порушення Правил паркування транспортних засобів, у тому числі за несплату за послуги паркування. У Верховну Раду вже направлено лист за підписом голови КМДА з проханням прискорити розгляд у профільних комітетах законопроектів, які передбачають запровадження адміністративної відповідальності водіїв за несплату за паркування транспортних засобів та запровадження тимчасового затримання транспортних засобів (евакуацію) за порушення правил зупинки та стоянки, сказав Шпильовий.