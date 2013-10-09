У київській поліклініці збирають гроші на ліки та ліфти (фото)

Дивне оголошення виявлено в Центральній дитячій поліклініці Голосіївського району, повідомляють "Вести".

«Шановні батьки! У зв'язку зі значним зменшенням фінансування сфери охорони здоров'я, адміністрація не має достатньо коштів на купівлю лікарських засобів для невідкладної допомоги, реактивів для лабораторних досліджень і грошей на обслуговування ліфтів та медичного обладнання. Просимо вас при можливості перерахувати гроші на благодійні внески... », - йдеться в оголошенні і внизу вказується рахунок, куди надсилати гроші.

Читайте також: У Святошинському районі відкриється нова поліклініка для дорослих

Ми вирішили запитати про брак грошей у медзакладі у самого головлікаря поліклініки.

«Це все неправда! У нас два ліфти працює. Я вас запевняю, що це оголошення не з'явилося там з подачі адміністрації. Можливо, його повісили якісь батьки. Люди - різні», - сказала нам головний лікар Галина Лось.