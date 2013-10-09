Шахраї "продали" кілька приміщень на Хрещатику за 120 мільйонів

Столична міліція і УБОЗ розкрили найбільшу за останні роки аферу: група шахраїв за підробленими документами продала чотири приміщення у самому центрі Києва - на Хрещатику. Зловмисники ледь не заробили 120 млн грн.

Свої справи шахраї здійснювали завдяки нахабству.

«Майбутнього покупця запрошували в магазини і 48-річний ватажок злочинців, іноді представившись власником приміщення, спокійно проводив по ньому екскурсію. Все виглядало настільки правдоподібно, що співробітники магазинів не розуміли, що відбувається, і навіть виконували його доручення», - розповіла "Сегодня" речниця київської міліції Ольга Білик.

При продажу покупці відразу пропонували переоформити договори оренди з діючими в приміщеннях магазинами. У київський УБОЗ звернувся один з ошуканих покупців, коли перестав отримувати гроші за оренду «куплених» приміщень. Якийсь час шахраї навіть приносили йому деякі суми, але коли це припинилося покупець запідозрив недобре.

«З початку року - це точно найбільша афера. Шахраями виявилися четверо осіб: 48-ми, 57 -ми, 35-ти і 41 -го років. Всі вони мають вищу освіту, безробітні, проживають у Київській області в приватних будинках. Один з них - киянин, інші три - уродженці Київської області», - каже Білик.

Усіх чотирьох затримали "на гарячому", коли вони намагалися продати четвертий за рахунком магазин за 60 млн грн (таку ж суму вони отримали за три вже «проданих» приміщення). «При затриманні вони вели себе зухвало, кричали: «Ви що, з глузду з'їхали? Та ви знаєте, хто ми такі? Вас всіх звільнять!» - розповіли в міліції.

У шахраїв були підроблені паспорти. Зараз вони затримані, розпочате кримінальне провадження за статтею «Шахрайство в особливо великих розмірах». Їм загрожує від 5 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Головний аферист вже був судимий за цією статтею. У міліції є серйозні підстави вважати, що спритні ділки можуть бути організаторами інших афер з нерухомістю. При обшуках було вилучено бланки договорів, кредитні картки та інші підроблені документи, які можуть свідчити про те, що вони «продали» ще кілька об'єктів у столиці.

Квадратний метр приміщення на Хрещатику коштує не менше $15 тис. Судячи з суми, вирученої за деякі з магазинів, аферисти оцінили 1 кв. м всього в $2,6 тис.