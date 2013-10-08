Колишнього майора міліції засуджено за викрадення кредитки покійника

Святошинський райсуд Києва оголосив вирок 37-річному екс-працівнику міліції, який під час огляду тіла померлого викрав з його речей кредитну картку і скористався нею у власних цілях.

За вироком суду чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 3 роки, повідомляє прес-служба прокуратури Святошинського району Києва.

Суд також позбавив його звання «майор міліції» та права впродовж трьох років обіймати посади у правоохоронних органах.

У ході досудового розслідування колишній старший оперуповноважений карного розшуку Святошинського райуправління міліції повністю визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), а також у повному обсязі відшкодував потерпілим матеріальні збитки.

Як повідомлялося, у липні цього року міліціонер під час огляду квартири, у якій помер 45-річний киянин, знайшов у його особистих речах банківську картку, викрав її, а наступного дня через банкомат зняв з неї близько 1 тис. грн.