Єдиний квиток за 5 гривень підійде не всім через затори

З нового року в Києві введуть нову систему оплати проїзду в комунальному транспорті. Вчора міська влада офіційно озвучила: жетони в метро зникнуть, а замість них з'явиться єдиний електронний квиток.

Система оплати буде диференційованою: або за кількістю поїздок (від 10 до 100), або за часом (на 1 , 3 , 7 днів). Крім того, з'явиться квиток на 75 хвилин. Він дає право на одну поїздку в метро і необмежену кількість поїздок в наземному транспорті. Головне - встигнути закомпостувати його протягом 75 хвилин, інакше доведеться купувати новий квиток. У мерії впевнені: за цей час можна не тільки до роботи дістатится, а й проїхати з одного кінця міста в інший. «Вести» провели експеримент і з'ясували, куди дійсно можна встигнути за 75 хвилин.

Новобіличі - Куренівка

Маршрут перший - від Новобіличів (вулиця генерала Наумова) до Куренівки. Нам належало сісти на автобус № 97 і під'їхати до метро «Академмістечко» , потім у підземці дістатися до станції «Лук'янівська», пересісти на тролейбус № 18 і доїхати до зупинки «Спартак». На автобусній зупинці на Новобіличах попереджають: чекати доведеться довго. І дійсно - ми прочекали хвилин 20, поки під'їхав автобус № 97. Втиснувшись, розуміємо, що у натовпі до валідатора (сучасного компостера, який обіцяють встановити) проїзним не дістанеш. Доїжджаємо до метро, швидко пробираємося до входу, розштовхуючи людей. Метро ходить, як годинник, але вдалося влізти тільки в другий потяг.

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Справжнє пекло чекало на пересадочному вузлі з «Театральної» на «Золоті ворота», де найзаторніше місце в київському метро. Довелося пересуватися, як стадо пінгвінів. Штурм поїздів до «Лук'янівської» теж вдався тільки з другого разу, а на виході з метро розтягнулася черга на ескалатор. До кінця 75 хвилин залишається десять. Вириваємося з метро, але зовні на нас чекають перешкоди у вигляді людей і купи лотків. Через дорогу видно заповітний тролейбус № 18. Встигаємо, але водій закрив двері перед самим носом. Під'їжджає наступний, таймер відраховує останню хвилину, але ми банально не влізаємо...

Цирк - Троєщина

Маршрут другий - від цирку на Троєщину. Нам належить проїхати на трамваї № 18 до метро «Контрактова площа», в підземці дістатися до Петрівки, а від неї - на автобусі № 21 до вулиці Закревського. Трамвай чекаємо хвилин 10. Він хоч і повний, але влізти вдалося. Правда, їзда була без вітерця - хтось неправильно припаркував «Хюндай», і на перехресті вулиць Чорновола та Артема на нас чекав затор. У підсумку до «Контрактової» добралися хвилин за 20, до «Петрівки» на метро доїхали ще за 15, а на зупинці автобуса № 21 довелося вистояти довгу чергу. У результаті в автобус ми сіли приблизно на 55-й хвилині. Далі можна їхати спокійно, вже з автобуса ніхто не висадить.

Русанівка - Жилянська

Маршрут третій - від Русанівської набережної до метро «Олімпійська». Нам належить проїхати на автобусі № 95 до метро «Лівобережна», а на метро з пересадкою на Хрещатику - до «Олімпійської» і на автобусі № 5 до Жилянської. На поїздку на автобусі ми витратили хвилин 10, на поїздку в метро хвилин 25, а от автобус нам довелося чекати хвилин 10. Але в єдиний квиток і 75 хвилин ми вклалися спокійно.