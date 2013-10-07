На київських дорогах до зими з'являться додаткові автобуси

В рамках комплексної підготовки до роботи в зимових умовах столична влада планує розширити автобусний парк. Про це повідомив генеральний директор КП «Київпастранс » Микола Ламбуцький на розширеному засіданні колегії Київської міської держадміністрації.

«На даний час на міських маршрутах щоденно працює 410 комунальних автобусів. Крім того, створено резерв на випадок позаштатних ситуацій - двадцять автобусів завжди стоять напоготові, щоб вийти на заміну в разі непередбачених ускладнень. Зараз ми працюємо над тим, щоб з 1 грудня збільшити кількість одиниць рухомого складу на маршрутах - до 442 автобусів», - доповів Микола Ламбуцький.

За його словами, в останні роки вдається забезпечувати збільшення кількості автобусів та тролейбусів на маршрутах. Зокрема, за минулий рік випуск рухомого складу на маршрути виріс по автобусах і тролейбусам на 10% і на 3% по трамваям.

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«У Програмі «Україна для людей» Президент Віктор Янукович поставив завдання суттєво підвищити якість пасажирських перевезень всіма видами транспорту. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов вимагає від нас забезпечити киян транспортними послугами європейської якості. Виконанню цих завдань сприяє те, що за останні два роки парк нашого підприємства поповнився 185 новими комфортними автобусами. Для оновлення тролейбусного парку за останні два роки придбано 140 тролейбусів, 33 з яких поставлені в поточному році. При цьому корпорація «Богдан» Моторс» повинна поставити ще 81 тролейбус. Крім того, в 2014 році планується придбати ще 76 тролейбусів» - повідомив Микола Ламбуцький.

За інформацією гендиректора « Київпастрансу» оновлення рухомого складу дозволило підвищити якість пасажирських перевезень. Зокрема, на основних маршрутах плановий інтервал руху в годину пік зменшився до 5-7 хвилин, провізна здатність виросла більше ніж у два рази, пасажири отримують більш комфортні умови для проїзду.