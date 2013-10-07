"Київавтодор" не запасся сіллю на зиму

Комунальна корпорація “Київавтодор” поки що не має запасів солі на зиму для боротьби з ожеледицею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор “Київавтодору” Петро Береговий.

“На сьогоднішній день від ДП “Артемсіль” не надійшло жодної тонни солі. Тут були певні процедури. До нас приходили дилери, пропонували сіль по цінах, які можна назвати баснословними - по 640 грн за тонну солі, враховуючи те, що на “Артемсолі” вона коштує 270 грн за тонну. Але ці питання зняті. “Київавтодор” провів тендер на рамкових умовах і ми на сьогодні уклали договір”, - зазначив Береговий.

За його словами, найближчими днями мають бути підписані графіки постачання солі та решта відповідних документів.

“Постачальник зобов’язується привести сіль в обсягах десь 60% від потреби до 1 листопада. Решта – близько 40 тис. тонн, яка потрібна нам до нового року, буде поставлена в листопаді”, - поінформував Береговий.

У свою чергу генеральний директор КП «Київпастранс» Микола Ламбуцький на колегії повідомив, що для зимового утримання і прибирання закріплених територій загального користування «Київпастранс» заготовив 295 тонн піску та 45 тонн солі.

Як повідомлялося, "Київавтодору" бракує 88% бюджету для боротьби з ямами.