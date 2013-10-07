Станцію метро "Теремки" можуть відкрити вже в листопаді

Заступник голови Київської міської держадміністрації Михайло Костюк сподівається, що станція метро “Теремки” буде здана в експлуатацію в заплановані терміни, тобто в листопаді цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Костюк сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи не відкладено відкриття зазначеної станції метро.

“Ні, відкриття не відкладається. Чисто через технічні причин, бо були дощі і відбулося затоплення деяких територій, зараз виправляємо ситуацію з тими зсувами грунту, які там є. Але все таки Олександр Павлович (голова КМДА Олександр Попов – УНІАН) шукає фінансування і, я сподіваюся, що в листопаді станція запрацює. І всі технологічні моменти для цього в основному готові”, - сказав Костюк.

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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня прем’єр-міністр України Микола Азаров, інспектуючи столичний метрополітен, повідомив, що станцію "Теремки" Куренівсько-Червоноармійської лінії буде відкрито за півтора місяці.

Прем’єр-міністр зазначив, що після введення в експлуатацію станції «Теремки» метробудівці зосередяться на будівництві нової лінії метро у напрямку столичного житлового масиву Троєщина.

«Ми знайдемо всі необхідні фінансові ресурси, і будівництво метро у Києві продовжуватиметься», - наголосив Азаров.