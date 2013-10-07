Для киян впровадять єдиний електронний квиток за 5 гривень

З 1 січня в Києві з'явиться єдиний квиток, який діятиме 75 хвилин. Як писали «Вести», його ціна буде 5 гривень.

Цей квиток розраховано на 1 поїздку в метро і необмежену кількість поїздок у наземному транспорті, але тільки протягом 75 хвилин. Про це розповів начальник главку цінової політики КМДА Василь Яструбинський.

Також у мерії обговорюють появу єдиного квитка на окремі види транспорту - метро, тролейбус, автобус, трамвай. Для студентів теж з'явиться окремий проїзний із знижками. Про це йшлося на ранковому засіданні розширеної колегії в КМДА.

"Практично у всіх розвинених країнах використовується оплата разового проїзду, оплата за часом, проїзні для туристів, оплата проїзду оптових покупок, - заявив Яструбинський. - Враховуючи це і те, що в Києві буде нова система оплати проїзду в громадському транспорті, тобто Електронний квиток, ми пропонуємо з цього світового досвіду взяти ті варіанти, які можна застосувати до Києва. Це оплата однієї поїздки, оптова купівля поїздок, оплата за часом - пропонується для міста 75 хвилин, проїзний квиток на місяць. за 75 хвилин можна проїхати з будь-якого кінця міста в іншій. Це зручно".

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За його словами, проїзні будуть розділені на дві групи - за поїздкам і за часом.

"Я прошу звернути увагу, що проїзні будуть розділятися як за часом, так і за кількістю поїздок. Також ми пропонуємо залишити проїзний квиток на кожен вид транспорту на одну поїздку. Наступна група - оптова купівля проїзних квитків від 10 до 100. Чим більше ти купуєш поїздок, тим менше їх ціна. Також ми пропонуємо ввести проїзні на одні, три, п'ять і сім діб, потім на місяць, 90 днів".

Тобто будуть також електронні пластикові квитки за кількістю поїздок (розраховані на 10, 20, 30, ... 100 поїздок), іменні проїзні на місяць, три місяці і рік. На цих проїзних буде ваша фотографія, рахунок на них можна буде поповнювати як на мобільному телефоні.