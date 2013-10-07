"Київавтодору" виділили лише 12% суми, потрібної для ліквідації ям

Комунальній корпорації «Київавтодор» на ліквідацію ямковості на автошляхах виділено в цьому році лише 12% від суми, яку просила корпорація на ці цілі, тобто 33 млн грн із 272 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний директор “Київавтодору” Петро Береговий, доповідаючи сьогодні на засіданні колегії КМДА про підготовку до роботи транспортного комплексу столиці в осінньо-зимовий період.

Він нагадав, що на балансі «Київавтодору» знаходиться 1 тис. 617 км доріг міста.

“На даний час ситуація склалась так, що в рамках нормативного терміну експлуатації в Києві тільки 9,7% об’єктів вулично-шляхової мережі знаходяться в нормативному терміні, інші - 90,3% - експлуатуються з понаднормативним терміном і потребують капітального ремонту чи реконструкції”, - заявив Береговий.

За його словами, виходячи з нормативного терміну служби дорожнього покриття, щорічно поточний ремонт необхідно виконувати на 1 млн 355 тис. кв. м, що в цінах на даний становить майже 300 млн грн, а щорічний капітальний ремонт - на 1 млн 557 тис. кв. м доріг, що в цінах - майже 1 млрд грн.

“Ми розуміємо, що в бюджеті Києва і бюджеті держави таких коштів немає, але сьогодні необхідно виконувати ці роботи. На початку року «Київавтодору» було виділено 33 млн грн і було ліквідовано аварійно небезпечну ямковість на мережі понад 213 тис. кв. м. Робота була виконана, але того ефекту, який повинна була принести, не принесла... Нам необхідно було на початку цього року 272 млн грн на виконання поточного ремонту. Склали графіки, провели тендери, але, на жаль, коштів на виконання робіт з поточного ремонту не поступило”.

Крім того, за словами Берегового, підприємству потрібно ще 4,5 млн грн для завершення робіт з очистки та ремонту системи зливоприймачів, які на балансі “Київавтодору”.

“На утримання та ремонт системи каналізаційно-дощової каналізації на 2013 рік передбачено фінансування в обсязі 9,4 млн грн при нормативній потребі 24 млн. Сьогодні ми проводимо розчистку. Для реалізації повністю програми у цьому році нам потрібно ще 4,5 млн грн”, - зазначив керівник корпорації.

Голова КМДА Олександр Попов, реагуючи на інформацію Берегового, а також на невирішеність деяких інших фінансових питань у транспортній сфері, сказав, що на цей момент по цих проблемах чекати підтримки від держави не варто.

“Щодо питання збільшення нашого бюджету в 4-му кварталі для «Київпастрансу», «Київавтодору»... Дуже складно вирішується це питання, дуже складно в нас проходять консультації з урядом, з прем’єр-міністром, бо ситуація в цілому в країні непроста. І сьогодні, поки що як мінімум в жовтні, я не бачу перспективи отримати підтримку урядову в частині наших додаткових асигнувань на ці цілі, які звучали. Тому треба нам в кабінеті закритись на день-два, і поки ми не знайдемо відповіді на це питання, треба попрацювати”, - сказав Попов.