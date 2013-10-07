У 2014 році навколо Києва почнуть будувати кільцеву дорогу

У 2014 році розпочнуть будівництво Великої кільцевої дороги та капітально відремонтують шляхопроводи. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Костюк, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Костюк зазначив, що у 2014 році планується будівництво Великої кільцевої дороги на ділянці від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської, а тоді - до Оболонського проспекту.

Крім того, буде виконана реконструкція транспортного вузла на правобережних пiдходах до Пiвденного мосту зi з'їздами з вулиці Саперно-Слобiдської на Столичне шосе та реконструкція транспортної розв’язки на Ленінградській площі. На вулиці Сагайдачного облаштовуватимуть наступного року пішохідну зону.

У планах міста виконати ремонтні роботи на таких об’єктах: шляхопроводі на перетині вул. Фрунзе та вул. О.Теліги, на перетині просп. Комарова та бульв. Лепсе, шляхопроводах №1, 2, 3 через лінію швидкісного трамваю транспортної розв’язки на перетині просп. Леся Курбаса та вул. Г. Юри, на перетині просп. Науки та магістралі безперервного руху, автопроїздах мосту Метро через Русанівську протоку р. Дніпро, а також відремонтувати мостове полотно та деформаційні шви металевої прогонової будови Московського мосту.

Разом із тим, продовжаться роботи з будівництва Подільського мостового переходу, термін введення в експлуатацію якого, за умов стабільного фінансування, заплановано на кінець 2015 року. Також планується завершити наприкінці наступного року реконструкцію просп. Перемоги.

Також Костюк доповів, що основні роботи в 2013 році велися на транспортній розв’язці на Поштовій площі. Тут у рамках реконструкції було відновлено пам’ятник морякам «Героїчної Дніпровської флотилії» на Рибальському півострові, завершено будівництво естакади та відкрито рух автотранспорту в першій частині тунелю. Крім того, цього року розпочалася реконструкція просп. Перемоги й уже виконано роботи на ділянці від кемпінгу «Пролісок» до Святошинського шляхопроводу. Продовжувалося будівництво Подільського мостового переходу.