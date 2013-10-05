У Київенерго скаржаться на відсутність коштів для опалення

У ПАТ "Київенерго" заявляють, що не мають достатньої кількості коштів для самостійного фінансування нинішнього опалювального сезону через непогашені борги минулих років.

Як йдеться в заяві, переданій агентству УНІАН компанією, цього року через рекордно низьку для жовтня температуру фахівці "Київенерго" продовжують працювати в цілодобовому режимі, підключаючи щодня до опалення 1300 - 1600 споживачів (житлових будинків, об'єктів соцсфери), у той час, як у попередні роки за добу підключалося 1000 споживачів.

"З технічної точки зору проблем із подачею теплоносія практично не існує. У міжопалювальний період були проведені масштабні роботи із заміни зношених ділянок трубопроводів", - зазначається в заяві. При цьому її автори пояснюють, що, зокрема, цього року згідно з інвестиційною програмою компанія інвестувала в розвиток і модернізацію теплового блоку, зокрема заміну найбільш зношених теплових мереж, близько 270 млн грн.

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"Проте на сьогоднішній день залишається головна проблема, що ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону в столиці. Це невирішене питання щодо боргів за спожитий газ минулих періодів", - підкреслюють у "Київенерго". Так, станом на 1 жовтня заборгованість компанії перед НАК «Нафтогаз України» становила 2,1 млрд грн, тоді як загальна заборгованість споживачів за спожиту теплову та електричну енергію перед "Київенерго" досягає 2,263 млрд грн, а некомпенсована різниця в тарифах на теплову енергію - 1,588 млрд грн.

«Через заборгованість бюджету щодо компенсації різниці в тарифах перед компанією, а також невчасні розрахунки споживачів, особливо бюджетної сфери, за електричну й теплову енергію, «Київенерго» не може забезпечити своєчасні розрахунки за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України», - йдеться в документі.

Проте, в компанії запевняють, що продовжується оперативне підключення до тепла столичних споживачів. Зокрема, протягом 5 діб із початку опалювального сезону станом на ранок 5 жовтня фахівці «Київенерго» в межах своєї відповідальності підключили до централізованого опалення 5655 споживачів.