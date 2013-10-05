ДАІ завтра обмежить рух у центрі Києва через матч "Динамо" - "Металург"

16:34, 05 жовтня 2013
Київ
0

Матч розпочнеться о 17.00

ДАІ обмежить рух

Столична Державтоінспекція інформує, що 6 жовтня обмежить рух транспорту в центрі міста через футбольний матч 12-го чемпіонату Прем’єр-ліги України сезону 2013/2014 між клубами «Динамо» (Київ) та «Металург» (Донецьк), який розпочнеться о 17.00 на НСК "Олімпійський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної ДАІ, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до стадіону, Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8.00 не паркувати автотранспорт на проїжджій частині прилеглих до НСК «Олімпійський» вулиць, а також на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянська, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадна.

ДАІ радить водіям та пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, передусім, тимчасово встановлених.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter