ДАІ завтра обмежить рух у центрі Києва через матч "Динамо" - "Металург"

Столична Державтоінспекція інформує, що 6 жовтня обмежить рух транспорту в центрі міста через футбольний матч 12-го чемпіонату Прем’єр-ліги України сезону 2013/2014 між клубами «Динамо» (Київ) та «Металург» (Донецьк), який розпочнеться о 17.00 на НСК "Олімпійський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної ДАІ, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до стадіону, Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8.00 не паркувати автотранспорт на проїжджій частині прилеглих до НСК «Олімпійський» вулиць, а також на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянська, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадна.

ДАІ радить водіям та пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, передусім, тимчасово встановлених.