Енергосистема Києва на межі через обігрівачі

У зв'язку із включенням споживачами електрообігрівачів та інших приладів обігріву через різке похолодання енергосистема Києва працює на гранично допустимих нормах навантаження -1700 МВт замість типових для даного сезону 1240 Мвт.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ “Київенерго”.

Як зазначається, нинішні режими навантаження київської енергосистеми характерні для грудня, коли температура повітря мінус 5-10 градусів.

Водночас в компанії зазначають, що з посиленим підключенням до централізованого опалення (наразі підключається близько 1,3 тис. – 1,6 тис. споживачів на добу, тоді як у попередні періоди - близько 1 тис. споживачів на добу) навантаження на енергосистему вирівнюватиметься.

«Київенерго» просить мешканців столиці уникати одночасного включення декількох одиниць приладів обігріву, таким чином знизивши навантаження на внутрішньобудинкові електричні мережі.

Також в компанії звертають увагу, що внутрішньобудинкові електричні мережі знаходяться на обслуговуванні житлово-експлуатаційних організацій (ЖЕО), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), а також об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Тому за відсутності електроенергії в окремих квартирах, а не в усьому будинку, для з’ясування причини та усунення пошкоджень необхідно звертатися у дані організації.

Разом з тим про відсутність електроенергії в цілому будинку «Київенерго» просить повідомляти в контакт-центр компанії за телефоном 15-88 (для дзвінків зі стаціонарного телефону) та (044) 202-15-88 (для дзвінків з мобільного). Направити звернення можна також через форму для веб-звернень на сайті www.kyivenergo.ua в розділі «Контакти».

Компанія також закликає киян не створювати перешкод для під'їзду до трансформаторних підстанцій, щоб аварійні бригади компанії могли вчасно виконувати роботи з усунення можливих пошкоджень.