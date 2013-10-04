У Києві посилять соцзахист різних категорій населення

Збереження взаємодії літніх людей та людей з обмеженими можливостями з соціальним середовищем і активне залучення їх до участі в громадському житті суспільства - ось основна мета столичного «Університету третього віку». У рамках святкування Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана «Університет третього віку» відвідав заступник голови КМДА Віктор Корж , повідомляє прес -служба Київміськадміністрації.

«Увага і турбота до літніх людей , пенсіонерам , ветеранам , інвалідам повинні бути особливими з боку влади. Окрім забезпечення першочергових потреб киян різних категорій , соціальна політика міста повинна бути орієнтована на сприяння розвитку та підтримці фізичних , інтелектуальних , психологічних і соціальних здібностей людей старшого віку. Їх зайнятості та об'єднання , розширення кругозору , що дозволить урізноманітнити життя на пенсії. Саме тому в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України влада здійснює ряд заходів з підтримки існуючих та розвитку нових форм соціального захисту різних категорій киян » , - зазначив Віктор Корж.

У Департаменті соціальної політики інформують : «Університет третього віку » на базі Територіального центру соціального обслуговування був створений в 2012 році. Слухачами є літні люди , інваліди (I , II , та III групи ) з числа підопічних Центру та громадян району , які мають освіту будь-якого рівня і напрямку. Надання соціально - педагогічних послуг « Університету третього віку » забезпечується безкоштовно .

В основі навчання дорослих закладена ідея інтеграції неформальної та формальної освіти . Навчальні програми побудовані з урахуванням вікових особливостей людей старшого віку , їх потреб та інтересів за напрямами: психологія здорового способу життя , комп'ютерна грамота , розвиток пам'яті та образного мислення , філологія (вивчення англійської мови) , фінансова грамота , краєзнавство , життя і здоров'я. Термін навчання в закладі - від двох до шести місяців. Зараз у Територіальному центрі навчається безкоштовно майже 100 пенсіонерів Голосіївського району Києва. Також діє студія « Чарівний клубок » , де можна навчитися або вдосконалити техніку художньої вишивки та в'язання. Отримати поради щодо лікувально -оздоровчої фізкультури і провести з користю для здоров'я свій вільний час можна в спортивному залі. До послуг киян також студія « Мрія » , клуби « Родовід» і « Бардівська пісня» , колективи аматорської творчості , танцювальний та хорові гуртки.