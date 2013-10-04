У Києві шахрайка обкрадала пенсіонерів представляючись працівницею "Київгазу"

Співробітники Святошинського районного управління міліції столиці затримали 36-річну жінку, яка грабувала пенсіонерів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю міліції Києва.

Зокрема, затримана шахрайка, представляючись працівником «Київгазу», приходила до пенсіонерів та пропонувала їм поміняти плити або перевірити газ.

«Поки довірливі громадяни писали заяви та шукали документи, жінка «оглядала» та привласнювала те, що, на її погляд, знадобилось би їй. Забравши заяви, вона спокійно йшла, а пенсіонери виявляли зникнення», - зазначається в повідомленні.

Так, за даними міліції, одним з постраждалих став 92-річний місцевий мешканець. Після візиту «працівниці» він недорахувався майже 40 тис грн. В іншого пенсіонера зникло 2,5 тис. грн.

При цьому у ВЗГ зазначити, що затримана вже притягалась до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, однак тюремний досвід її нічому не навчив.

Слідчим відділом Святошинського районного управління міліції відомості про вчинення кримінального правопорушення за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження. Проводиться досудове слідство.