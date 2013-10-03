«Київенерго» попереджає, що кияни можуть залишитися без тепла

У ПАТ “Київенерго” попереджають про загрозу більше як для половини столичних споживачів опинитися без тепла і гарячої води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Київенерго”, сьогодні о 14.00 управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» за дорученням НАК «Нафтогаз України» знизило тиск газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 публічного акціонерного товариства «Київенерго».

На даний момент на поточну роботу теплоелектроцентралей зниження тиску газу не вплинуло - обидві теплоелектроцентралі продовжують працювати, необхідна температура теплоносія поки витримується. Компанія продовжує підключати споживачів до централізованого опалення і забезпечувати гарячим водопостачанням.

“Однак у зв'язку з очікуваним зниженням температури і похолоданням необхідні параметри теплоносія у майбутньому не дотримуватимуться. У зв'язку з цим без гарячого водопостачання і теплопостачання залишаться понад 7 тисяч споживачів (житлових будинків, об'єктів соцсфери) у Деснянському, Оболонському Печерському, Голосіївському, Шевченківському, частині Дарницького районів столиці”, - заявляють у «Київенерго».

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У компанії нагадують, що через заборгованість бюджету з компенсації різниці у тарифах перед ними, а також несвоєчасні розрахунки споживачів, особливо бюджетної сфери, за електричну і теплову енергію, “Київенерго” не може забезпечити своєчасні розрахунки за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України».

На 1 жовтня заборгованість компанії перед «Нафтогазом» становить 2,1 млрд грн, тоді як загальна заборгованість споживачів за теплову та електричну енергію перед “Київенерго” - 2,263 млрд грн, невідшкодована різниця в тарифах на теплову енергію - 1,588 млрд грн.

У «Київенерго» впевнені, що лише спільними зусиллями ПАТ «Київенерго», НАК «Нафтогаз України» та міської влади можна знайти вихід з нинішньої ситуації.

«Сьогодні на державному рівні питання про виділення компенсації різниці у тарифах не вирішено. Є реальна загроза в питанні наявності і подачі газу на теплові джерела «Київенерго». Борги за спожиті енергоресурси бюджетних організацій тільки ростуть. Зважаючи на це, є ризик залишити більше половини столичних споживачів без тепла і гарячої води”, - заявив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Александр Фоменко.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня голова КМДА Олександр Попов запевнив, що Київ забезпечений лімітами газу для початку опалювального сезону.

Коментуючи ситуацію з початком опалювального сезону у столиці, він сказав: “Київенерго” готове подавати тепло, тобто, вони технічно все відпрацювали. Газ у нас є, ліміти є. Треба тільки подавати тепло”.

На уточнююче запитання журналістів, чи вирішило керівництво міста питання з лімітами газу на опалювальний сезон з НАК “Нафтогаз України”, Попов відповів: “У нас з усіма структурами є домовленість про початок опалювального сезону, у тому числі з урядом і НАК “Нафтогазом”.

Щодо погашення заборгованості міста по різниці в тарифах голова КМДА повідомив, що це питання вже погоджено на урядовому рівні.

“Я знаю, що найближчим часом будуть проведені заліки по різниці в тарифах. Це основна сума заборгованості за використаний газ. І таким чином ми збалансуємо ситуацію в частині взаєморозрахунків. Не до кінця ми все це вирішимо, але максимально будемо мати позитив в цьому”, - сказав Попов.