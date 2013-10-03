У Києві пішов перший сніг (фото)

Сьогодні, 3 жовтня, в Києві пройшов перший сніг.

У центрі Києва після 14.00 почався невеликий сніг з дощем.

У Дніпропетровську та Донецьку вранці також пройшов перший сніг.

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Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях України та в Криму очікуються складні погодні умови: сильні дощі, місцями з мокрим снігом.

Нагадаємо, перший у цьому році сніг випав на Чорногірському хребті у Карпатах. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, шар снігу складає близько 6 см.

Цього року аномально холодна осінь у Києві вразила синоптиків. У п'ятницю, 6 вересня, Київ став практично найхолоднішою столицею всієї Європи.