У Києві пішов перший сніг (фото)
15:28, 03 жовтня 2013Київ
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Сьогодні, 3 жовтня.
В Києві - перший сніг / Фото : Станіслав Зозуля
Сьогодні, 3 жовтня, в Києві пройшов перший сніг.
У центрі Києва після 14.00 почався невеликий сніг з дощем.
У Дніпропетровську та Донецьку вранці також пройшов перший сніг.
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В центрі Києва пройшов невеликий сніг із дощем / Фото : Ірина Виртосу
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях України та в Криму очікуються складні погодні умови: сильні дощі, місцями з мокрим снігом.
Нагадаємо, перший у цьому році сніг випав на Чорногірському хребті у Карпатах. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, шар снігу складає близько 6 см.
Цього року аномально холодна осінь у Києві вразила синоптиків. У п'ятницю, 6 вересня, Київ став практично найхолоднішою столицею всієї Європи.
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