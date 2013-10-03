Під час снігопадів паркуватися потрібно буде на певній стороні дороги

На період снігопадів у центрі Києва введуть парковку по парних і непарних числах . Автомобілі повинні будуть паркуватися то на одному, то на іншому боці дороги. Про це заявив голова управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Сергій Рюмшин. Таке нововведення потрібно для того, щоб "Київавтодор" міг швидко прибирати сніг взимку, пише "Сегодня".

Спочатку водіїв проінформують про нововведення: з 1 листопада в місті з'явиться листівки та рекламні плакати "Людей попередять про те, як працюватиме ця система. На вулицях розвісять спеціальні знаки - наприклад, на Богдана Хмельницького, Пушкінській, Шовковичній", - розповів Рюмшин. Знаки паркування будуть змінюватися. За цим стежитиме ДАІ. А евакуатори будуть перетягувати неправильно припарковані автомобілі на інший бік дороги.

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Директор КП « Київтранспарксервіс» Андрій Дудко зазначив, що 10 евакуаторів уже на ходу, вони готові виконувати подібну роботу, а ще 8 треба підготувати. "Ми готові залучати комерційні евакуатори, щоб забезпечити прибирання вулиць у катастрофічні снігопади", - запевнив він.

Введення нововведення щоразу залежатиме від прогнозів Укргідрометцентру. Поки обговорюється питання, чи буде така парковка діяти при будь-якому снігопаді або тільки при сильному .

За рішенням комісії в період снігопадів важку техніку зупинятимуть від 50 до 70 км від межі міста.