Кияни у вересні оплатили 102% вартості комунальних послуг

У вересні серед будинків всіх форм власності рівень оплати киянами житлово-комунальних послуг з урахуванням погашеної заборгованості становить 101,79%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Рівень сплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків комунальної форми власності досягнув 101,96%. Найкращі показники у Шевченківському (120,16%) та Голосіївському (104,41%) районах. Ще чотири райони перевищили стовідсотковий рівень сплати: Печерський (102,79%), Подільський (101,69%), Дарницький (100,90%) та Солом’янський (100,69%).

Рівень поточної сплати становить 91,02%. При цьому рівень поточної сплати серед будинків комунальної форми власності становить 91,75%, що на 3,2% перевищує показник серпня. Лідирують Шевченківський (106,82%) і Голосіївський (95,38%) райони.

На останніх позиціях у вересні за рівнем поточної сплати перебувають Святошинський та Подільський райони (89,16% і 89,66% відповідно), а за рівнем сплати з урахуванням погашеної заборгованості – Святошинський і Дніпровський райони (97,96% і 99,49%).

Рівень сплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків ЖБК та ОСББ, що обслуговуються у КП «ГІОЦ», цього місяця також перевищив стовідсотковий рівень і становить 100,8% та 105,75% відповідно. Рівень поточної сплати серед будинків ЖБК – 91,47%, серед будинків ОСББ – 90,01%.

Як повідомляв УНІАН, загальний рівень оплати киянами комунальних послуг у серпні становив 97,75%.