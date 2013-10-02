Суд підтвердив легітимність роботи Київради

Рішення апеляційного суду набуває чинності відразу після оголошення

2 жовтня Київський апеляційний адміністративний суд залишив в силі постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 9 серпня 2013 року, що вона підтверджує наявність у Київської міської ради VI скликання, секретаря Київської міської ради Галини Гереги та депутатів Київської міської ради VI скликання, повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», до обрання нового складу Київської міської ради на наступних чергових місцевих виборах.

Таким чином, суд залишив без задоволення апеляційні скарги осіб, які не брали участі у справі - народного депутата Олександра Чорноволенко та декількох громадян. Рішення апеляційного суду набуває чинності відразу після оголошення.

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Нагадаємо, 3 вересня Київський апеляційний адміністративний суд вже переглядав цю постанову окружного суду за скаргами Київської міської партійної організації політичної партії «ВО «Батьківщина» та Регіональної київської міської організації політичної партії «Громадська позиція». Тоді апеляційні скарги також були залишені без задоволення, а постанова без змін. Проте рішення від 3 вересня не змогло відразу набути законної сили, оскільки були подані аналогічні скарги від громадян та окрема скарга від депутата Олександра Чорноволенко.