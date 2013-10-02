У ПР назвали неприпустимою поведінку опозиції під Київрадою

Організовані народними депутатами від « Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу» спроби захопити будівлю Київради призвели до травм людей - як з боку учасників мітингу , так і з боку міліціонерів. Про це повідомила народний депутат , член парламентської фракції ПР Інна Богословська.

«Екстремісти, які прийшли під стіни Київради разом під прапорами опозиційних партій , вчинили дії , від яких постраждали не тільки міліціонери , що забезпечують правопорядок , а й учасники мітингу. Одну літню жінку забрала швидка » , - сказала народний депутат.

«Я вважаю неприпустимим таку поведінку організаторів акції і тих , хто виконував їх команди. Вони могли піаритися на блокуванні органу місцевого самоврядування, і робили це, хай і всупереч постановам судів , які прийняли рішення , що Київрада має працювати , поки не будуть проведені нові вибори і до роботи не приступить новий склад депутатського корпусу. Але ніхто не мав права провокувати і вчиняти дії, які завдали шкоди здоров'ю людей. Такі дії - кримінальний злочин», - заявила Інна Богословська.

Нагадаємо , сьогодні перед початком пленарного засідання столичного органу місцевого самоврядування народні депутати від « Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу» намагалися увірватися до Київради під прикриттям бойовиків і димових шашок. Після того , як міліції вдалося утримати кордон, опозиціонери намагалися заблокувати рух авто на Хрещатику. Однак і це у них не вийшло. Лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк оголосив, що мітинг закінчився, а опозиція тепер буде домагатися проведення виборів у Києві через Верховну Раду.