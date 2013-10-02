Київ поділять на госпітальні округи

Київрада у рамках реформування галузі охорони здоров’я підтримала проект рішення про створення Госпітальних округів Києва.

Про це повідомила на брифінгу секретар Київської міської ради Галина Герега, поінформували УНІАН у прес-службі Київради.

За її словами, це дозволить оптимізувати мережу закладів охорони здоров’я та забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги з урахуванням його потреби у медичному обслуговуванні, створить умови для забезпечення належної якості, доступності та своєчасності такого обслуговування, адекватного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

У Києві будуть створені три Госпітальні округи: № 1, до якого увійдуть медустанови Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів, № 2 - Подільського, Шевченківського, Оболонського та Печерського районів та № 3 - Голосіївського, Святошинського та Солом'янського районів.

Мета нововедення - наблизити лікарню до пацієнта, підкреслила Герега. Тепер у кожному госпітальному окрузі буде своя чергова лікарня і не треба буде переводити пацієнта з одного кінця міста в інший, зазначила вона.