Попов назвав штурм Київради «елементом кримінального бандитизму»

Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов вважає неприпустимим включати в політичні акції «елементи кримінального бандитизму». Про це він сказав, коментуючи бійку, яку під прапорами «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу » влаштували учасники штурму будівлі Київради.

Голова КМДА також акцентував , що в європейській країні подібні акції неприпустимі. «Я абсолютно впевнений , що , йдучи в європейській суспільство , а ми сьогодні робимо серйозний крок на цьому шляху , ми точно повинні розуміти правила цієї гри. Головна умова - не порушувати закон. А дехто з організаторів акції його явно порушують, і це неправильно», - вважає градоначальник.

«Що стосується того , що відбувалося сьогодні на вулиці, моє враження таке. Політика - політикою , але це вже просто елемент кримінальної бандитизму. Коли кидають димові шашки, зривають каски з правоохоронців, б'ють людей, які несуть службу, - це вже не політика, це вже не демократія. Це вже бандитизм. І ті хто влаштовує таке, мають відповідати перед законом» , - сказав Попов.

Попов також нагадав , що є рішення суду, яким робота Київської міської ради визнана легітимною до моменту обрання нового складу Київради.

«Тому і на майбутнє, і зараз міська влада і депутатський корпус працюватимуть, виконувати свої обов'язки. Тому що місту потрібно жити, розвиватися, вирішувати соціальні питання. Сьогодні на порядку денному ми коректували план соціально-економічного розвитку та бюджет. Це питання, пов'язані із завершенням реконструкції дитячих садів, завершенням наших планів по входженню в опалювальний сезон. Були питання, пов'язані з перспективами впровадження масштабних енергозберігаючих проектів, реконструкцією та термосанацією наших садків, шкіл , лікарень. Були також питання, пов'язані з виділенням матеріальної допомоги учасникам Великої Вітчизняної війни до 70-річчя визволення Києва . 77 тисяч киян отримають матеріальну допомогу від 100 до 1,5 тис. гривень, залежно від статусу. Це питання вже проголосоване, на щастя. І знову - таки питання до опозиції. Я не уявляю собі, як за таке питання можна не голосувати. Це ж наша спільна перемога, це наша спільна історія, і наша спільна відповідальність перед ветеранами», - підкреслив Олександр Попов.