Депутати розкритикували дії опозиції в Київраді

Опозиція сьогодні діє всупереч інтересам територіальної громади Києва, працює на шкоду киянам. Так прокоментував події біля Київської мерії 2 жовтня народний депутат Віктор Жеребнюк.

« Сьогодні на шкоду киянам, простим людям створюються перешкоди в роботі органу місцевого самоврядування. Тому що без сесії окремі питання вирішити неможливо. Це, зокрема, питання бюджетного характеру . Сьогодні на сесії стоять питання про завершення підготовки до опалювального сезону, потрібно підтримати комунальні служби, профінансувати завершення ряду робіт. Йдемо по місту - бачимо прориви, їх ліквідацію потрібно профінансувати. А опозиція, виходить, проти ? Інша тема - 70 років визволення Києва. Потрібно підтримати ветеранів , виділити їм матеріальну допомогу. Добре , що в бюджеті є гроші, це десь 70 тисяч гривень, і можна це вирішити . Але без сесії зробити цього адміністрація не може. Тому опозиція демонструє сьогодні позицію проти конкретних киян. Як пояснити їм свої дії ? З одного боку, кажуть про свою турботу про цих людей, а з іншого боку - абсолютно блокують виділення грошей , - сказав Жеребнюк.

Нардеп також висловив подив з приводу подвійних стандартів «Батьківщини» , «Свободи» та «УДАРу » щодо Київради. «Часто у дискусії запитуєш: « Ви депутат міської ради ? » Вони відповідають: « Так, депутат. Від опозиції ». Тоді виникає питання: якщо ви депутати , так читайте закон. Там прописані форми діяльності депутатів : це комісії сесії , особистий прийом громадян. Раз депутат - значить , міськрада є. Тому що вимога Конституції - це безперервність влади. І навіть якщо вийшов термін - потрібно чекати , поки пройдуть вибори , прийдуть нові депутати , відбудеться перша сесія нового скликання , і лише тоді депутати колишнього скликання можуть припиняти свої повноваження » - каже нардеп.

За словами Жеребнюка , легітимність Київради опозиція визнає навіть у своїх позовних заяв до суду. « Легітимність Київради визнана не тільки судами , а й самої опозицією. Вона нещодавно зверталася з позовом про визнання незаконним розпорядження секретаря Київради про скликання сесії. При цьому вони оскаржували нормативний акт , і цим вже визнали законність діяльності секретаря міськради. Тому що , якщо б секретар видала якусь незаконну папір , як приватна особа , навіщо її заперечувати ? » - Робить висновок народний депутат.

Як повідомлялося , під час проведення сесії Київради 2 жовтня в 10 годині ранку опозиційними силами знову були зроблені спроби взяти щтурмом будівлю Київради. Народні депутати від « Батьківщини» , «Свободи» та «УДАРу » намагалися прорвати міліцейський кордон за допомогою молодчиків кримінальної зовнішності, які кидали в правоохоронців димові шашки. Оскільки міліції вдавалося тримати кордон , опозиціонери вирішили заблокувати дорожній рух на Хрещатику. Тим часом сесія Київради проходить в штатному режимі. Більшість питань, внесених до порядку денного , після обговорення приймаються більшістю голосів.