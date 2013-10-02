Київрада спрямувала гроші на ремонт і реконструкцію медзакладів

Депутати Київради затвердили виділення коштів на будівельні роботи та реконструкцію приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні, а також Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. Така норма міститься в змінах до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2013 рік, схвалених Київрадою сьогодні, 2 жовтня.

Згідно з рішенням, за яке проголосували 78 депутатів Київради, на завершення будівельних робіт та робіт із реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні місто виділило 5 млн грн. У свою чергу 0,930 млн грн виділено на реконструкцію будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф на вул. Богдана Хмельницького.

Вранці засідання Київради намагалися зірвати представники окремих парламентських сил. Народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» у супроводі фізично підготованих молодиків вчинили бійку з міліціонерами, що охороняли громадський порядок перед будівлею Київради. Було побито декілька правоохоронців. Нападники використовували слізогінний газ. За свідченням очевидців жертвами провокацій недоторканих народних депутатів ледве не стали пересічні кияни, зокрема й перехожі, що не мали жодного відношення до акції політичних сил.