Київрада розглянула 119 проектів і закрилася
13:44, 02 жовтня 2013Київ
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Герега закрила засідання
Секретар Київської міської ради Галина Герега закрила сьогоднішнє засідання сесії Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, всі питання, заплановані в порядку денного, депутати розглянули.
За словами Гереги, дату наступного засідання Київради депутатському корпусу буде оголошено додатково.
Як повідомляв УНІАН, у порядку денному сьогоднішнього засідання Київради було 119 проектів рішень. За словами Гереги, ці питання спрямовані на наповнення бюджету та на соціальний захист киян.
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