Київрада розглянула 119 проектів і закрилася

Секретар Київської міської ради Галина Герега закрила сьогоднішнє засідання сесії Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, всі питання, заплановані в порядку денного, депутати розглянули.

За словами Гереги, дату наступного засідання Київради депутатському корпусу буде оголошено додатково.

Як повідомляв УНІАН, у порядку денному сьогоднішнього засідання Київради було 119 проектів рішень. За словами Гереги, ці питання спрямовані на наповнення бюджету та на соціальний захист киян.