Київрада вирішила питання виплат ветеранам

Депутати Київради підтримали проект рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни та жертвам нацистських переслідувань з нагоди відзначення 69-ї річниці визволення України та 70-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за відповідне рішення проголосував 71 депутат.

Зокрема, матеріальну допомогу нададуть у таких розмірах:

по 1 тис. 500 грн – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

по 1 тис. грн – особам, які брали участь у героїчній обороні Києва та яким встановлено статус «учасника народного ополчення»; 1 тис. грн – інвалідам війни І групи та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

по 900 грн – інвалідам війни II групи та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

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по 800 грн – інвалідам, війни II групи та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

по 900 грн – ветеранам підпільно-партизанського руху;

по 800 грн – праведникам Бабиного яру;

по 700 грн – учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

по 200 грн – вдовам Героїв Радянського Союзу;

по 100 грн – учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільникам, іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістським режимом в тилу ворога;

100 грн – членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасникам війни і жертвам нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва.

На зазначені виплати у міському бюджеті передбачать понад 26 млн 704 тис. грн., поінформували в КМДА.

При цьому в адміністрації зазначили, що одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі смерті цих громадян, виплачується членам сім’ї померлого у порядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіонера. Крім того, особам, які одночасно належать до декількох категорій, надається одна виплата у більшому розмірі.