У столиці вдвічі менше снігоприбиральної техніки, ніж потрібно - ЗМІ

Парк снігоприбиральної техніки столиці з минулої зими не поповнився і укомплектований лише наполовину.

Про це “Сегодня” повідомив генеральний директор «Київавтодору» Петро Береговий.

«Зараз він укомплектований приблизно наполовину (налічує 297 одиниць техніки)», - сказав Береговий.

Він також запевнив, що в «Київавтодорі» підготовка до зими почалася. «Ми уклали договір на поставку 35 тисяч тонн солі для посипання доріг і 20 тисяч тонн піску. Для початку досить, потім будемо докуповувати ще, щоб був запас. Минулої складної зими на посипання доріг пішло 45 тисяч тонн солі і близько 30 тисяч тонн піску», -зазначив гендиректор «Київавтодору».

У свою чергу керівник прес-служби столичної ДСНС Світлана Водолага повідомила видання, що наприкінці жовтня пройдуть міські навчання - різні служби тренуватимуться, як діяти в складних погодних умовах, наприклад, під час снігопаду.

«Які даватимуться ввідні, повідомити не можу, інакше ефект несподіванки пропаде. Будемо відпрацьовувати, наприклад, прорив газопроводу, обвал будинку, перевіримо стан електромереж у будинках і установах - адже це великий ризик, коли кияни масово включають обігрівачі. Подивимося, чи готові до снігу «Київавтодор», ДАІ, перевізники», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон планує залучити до прибирання снігу підприємців.