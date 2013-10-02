У Києві в 2014 році з'явиться легке метро

У наступному році в Києві серйозно візьмуться за рейковий транспорт. Трамваї обіцяють зробити безшумними і швидкісними, а міську електричку поповнити новими сучасними складами з низькою підлогою і гачками для лиж, пишуть "Вести".

Влада збирається зробити з трамваїв легке метро, яке кільцем пройде всім Києвом. Почнуть у 2014 році з лівого берега, де розвинена трамвайна мережа. Жителі лівобережних районів отримають можливість швидко дістатися до потрібної лінії метро. «Трамваї зв'яжуть три лінії метро - Святошинсько-Броварську (станція «Лісова»), Сирецько-Печерську (станція «Бориспільська») і майбутню Подільсько-Вигурівську (станція «Райдужна»). Для цього в деяких місцях потрібно буде продовжити рейки, які відокремлять від проїжджої частини (як швидкісний трамвай на Борщагівці, - Авт.)», - розповів нам заступник голови КМДА Михайло Костюк.

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Найпотужніший пересадочний вузол буде біля майбутньої станції метро «Райдужна». Сюди продовжать швидкісний трамвай з Троєщини, що дозволить жителям району скористатися підземкою, не чекаючи, поки її дотягнуть до їхнього району. Всі трамвайні лінії будуть модернізовані. «Нові рейки прокладуть за останніми технологіями, які дозволять знизити рівень шуму і збільшити швидкість з 30 км/год до 60 км/год (наприклад, на подушці з пористого бетону). Як показав наш досвід, нові трамваї можна успішно збирати і в Києві. Плануємо для цих цілей створити спільне підприємство на території одного із депо», - розповів Костюк.

Готовий ЛРТ на лівому березі хочуть об'єднати з правим берегом, але це буде нескоро - на мостах немає рейок. «Напевно, місто зробило помилку, коли прибрало трамвай з мосту Патона», - каже Костюк.