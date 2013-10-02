Київрада виділила гроші на школу мистецтв та музей Шевченка

Київрада на засіданні 2 жовтня затвердила зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, профінансувавши роботи з реконструкції та будівництва низки інфраструктурних об'єктів столиці. Рішення підтримали 78 депутатів Київради.

Так, зокрема, відповідно до затверджених депутатами змін, місто виділило 3,5 млн грн на виконання підготовчих робіт з реконструкції покрівель та зміцнення фасадів районних поліклінік, для подальшого виконання робіт з реконструкції дошкільних навчальних закладів та виконання проектних робіт з реконструкції фасадів шкіл в Оболонському районі.

На забезпечення своєчасного завершення робіт із будівництва зовнішніх інженерних мереж у провулку Моторному місто виділяє 7,6 млн грн.

Крім цього виділено кошти на будівництво наземного пішохідного переходу №4 у рамках здійснення реконструкції з добудовою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту на ж/м Троєщина. Також депутати схвалили виділення коштів на роботи з пристосування приміщення під дитячу школу мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського.

До проекту рішення внесено виділення коштів на реконструкцію будинку музею Тараса Шевченка. На ці цілі місто спрямовує 40 млн.грн. Нагадаємо, що наступного року Україна святкуватиме ювілей Кобзаря.

Тим часом представники опозиційних фракцій не підтримали це рішення. Більш того, триває спроба опозиції зірвати засідання. Як повідомляють ЗМІ, народні депутати від “Батьківщіни”, “Свободи” та “УДАРУ” намагаються увірватися до Київради під прикриттям бойовиків та димових шашок. О десятій ранку перед початком сесії Київради представники опозиції почали штурмувати будівлю мерії. Вони намагаються прорвати міліцейський кордон за допомогою молодиків кримінальної зовнішності, які кидають димові шашки в правоохоронців. Поки що міліції вдається втримати кордон, тому опозиціонери намагаються заблокувати дорожній рух на Хрещатику.